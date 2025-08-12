Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Lähetä meille juttuvinkki tai menovinkki

Mainosta tehokkaasti ja edullisesti

Tiistai 12.8.2025 Sää | Toimitus| Mainostajalle | Juttuvinkki | Palaute | Tilaa uutiskirje

Ukkosista varoituksia, sää jatkuu lämpimänä: Rikkoutuuko Sastamalassa vielä helleraja?

Uutiset

Öisin ja aamuisin muodostuu sumuja.

Ukkonen 1.4.2024

Ukkonen.

Ilmatieteen laitoksen mukaan sää jatkuu kesäisen lämpimänä. Helteet ovat mahdollisia.

Pirkanmaalla ja Satakunnassa varoitetaan tiistaina rajuista ukkosista. Kuurojen yhteydessä esiintyy voimakkaita puuskia. Tuulen nopeus voi olla yli 15 metriä sekunnissa.

Helteet ovat mahdollisia torstaina ja perjantaina. Loppukesälle tyypilliseen tapaan yöt ovat jo viileitä, lämpötila laskee tuolloin 5 ja 10 asteen välille.

Ilmassa on paljon kosteutta. Tämä näkyy runsaana kasteen muodostumisena sekä sumuina öisin ja aamuisin.

Loppuviikolla sää näyttää muuttuvan sateisemmaksi ja viileämmäksi.

Ilmatieteen laitoksen sääennusteen Sastamalaan löydät tästä ja ajantasaiset varoitukset tästä.

· · · · ·

Anna uutisvinkki!

Jätä kommentti

TILAA UUTISET SÄHKÖPOSTIISI

Ilmainen uutiskirje lähetetään pääsääntöisesti joka päivä klo 8. Tilauksen tehtyäsi saat sähköpostiisi vahvistuslinkin. Jakelusta voit poistua milloin vain uutiskirjeestä löytyvällä linkillä.

Rekisteriseloste

Seuraava:

Edellinen: