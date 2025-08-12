Ukkosista varoituksia, sää jatkuu lämpimänä: Rikkoutuuko Sastamalassa vielä helleraja?
Öisin ja aamuisin muodostuu sumuja.
Ilmatieteen laitoksen mukaan sää jatkuu kesäisen lämpimänä. Helteet ovat mahdollisia.
Pirkanmaalla ja Satakunnassa varoitetaan tiistaina rajuista ukkosista. Kuurojen yhteydessä esiintyy voimakkaita puuskia. Tuulen nopeus voi olla yli 15 metriä sekunnissa.
Helteet ovat mahdollisia torstaina ja perjantaina. Loppukesälle tyypilliseen tapaan yöt ovat jo viileitä, lämpötila laskee tuolloin 5 ja 10 asteen välille.
Ilmassa on paljon kosteutta. Tämä näkyy runsaana kasteen muodostumisena sekä sumuina öisin ja aamuisin.
Loppuviikolla sää näyttää muuttuvan sateisemmaksi ja viileämmäksi.
Ilmatieteen laitoksen sääennusteen Sastamalaan löydät tästä ja ajantasaiset varoitukset tästä.
