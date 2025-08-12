Valtio surkea kalatalouden kehittäjä Kokemäenjoella

Kalatalouden yleistä etua valvoo maa- ja metsätalousministeriön alaisuudessa toimiva kalatalousviranomainen, joka työskentelee ELY-keskuksissa. Viranomainen ohjaa muun muassa kalatalousalueiden toimintaa tarkastamalla ja hyväksymällä niiden käyttö- ja hoitosuunnitelmat.

Kokemäenjoen alueen kalatalousalueet ovat hyväksyttäneet omat käyttö- ja hoitosuunnitelmansa ELY-keskuksella. Näissä suunnitelmissa keskeisenä tavoitteena on vaelluskalakantojen palauttaminen ja niiden luontaisen lisääntymisen edistäminen.

Viime aikoina Varsinais-Suomen ELY-keskuksen kalatalouspalvelu on kuitenkin muuttanut suuntaansa. Keskus on viestinyt, että kalateiden rakentaminen ei olisi kannattavaa ja että jokialue tulisi säilyttää nykyisellään. Tämä linjaus on ristiriidassa valtakunnallisen kalatalouspolitiikan kanssa.

Kalatalouden yleisen edun mukaista olisi vaelluskalakantojen elvyttäminen Kokemäenjoen vesistössä. Tämä edellyttää ohitusuomien rakentamista vesivoimalaitosten ohi sekä perattujen koski- ja virta-alueiden kehittämistä.

Luontaisesti lisääntyvä vaelluskalakanta tukisi alueen kalastus- ja matkailuelinkeinoja, vahvistaisi luontomatkailua sekä parantaisi merialueen ammattikalastuksen toimintaedellytyksiä.

Pekka Vuorinen

puheenjohtaja

Kokemäenjoen reitin kunnostusyhdistys