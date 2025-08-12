Yt-neuvotteleva Punkalaitumen kunta mm. vähentämässä yhden johtajan

Punkalaitumen kunta aikoo järjestellä tehtäviä uudelleen hallinnon ja elämänlaadun vastuualueilla. Muutoksilla tavoitellaan säästöjä.

Henkilöstö- ja hyvinvointijohtajan virkanimike on määrä muuttaa hallintojohtajaksi. Hänen alaisuudessaan työskentelisivät toimistopäällikkö, hyvinvointipäällikkö ja elinvoimapäällikkö. Palkkasihteerin toimi muutetaan toimistopäällikön viraksi, hyvinvointisuunnittelija hyvinvointipäälliköksi ja palveluohjaajan toimi elinvoimapäällikön viraksi.

Hallinto- ja talousjohtajan virka sekä elinvoimakehittäjän toimi lakkautetaan. Edellinen hallinto- ja talousjohtaja irtisanoutui alkukesällä.

Edellä mainittujen lisäksi on tarkoitus tehdä myös muita järjestelyjä.

Muutoksilla lasketaan vuodessa säästettävän 118 500 euroa. Tästä kertyy palkkakustannuksista 92 000 euroa, työnantajan sivukuluista 22 000 euroa ja muista välillisistä kustannuksista 4 500 euroa.

Yhteistoimintaneuvotteluiden esitys on henkilöstöjaoston hyväksyttävänä.