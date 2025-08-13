André Hagalle sprintin MM-pronssia

Sastamalalainen André Haga otti pronssia pyöräsuunnistuksen MM-sprintissä. Hän oli tyytyväinen valitsemaansa taktiikkaan.

André Haga on kuluvana vuonna kilpaillut vähemmän. Otteen hän kuitenkin löysi heti.

"Olin päättänyt, että menen suunnistus edellä. Heti kartan ja radan nähdessäni tiesin sen olevan oikea taktiikka", kertasi André Haga. "Yritinkin sitten pitää yllä hyvää perusvauhtia suunnistuksen ehdoilla, enkä tehnyt mitään isompia virheitä. Kartanvaihdon jälkeen ajoin vielä alkuakin tarkemmin ja sillä tuli hyvä tulos", hän sanoi.

Pyöräsuunnistuksen MM-kilpailut käydään Puolassa.