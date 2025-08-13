Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Keskiviikko 13.8.2025

André Hagalle sprintin MM-pronssia

Uutiset

Sastamalalainen pyöräsuunnistaja onnistui taktiikan valinnassa.

André Haga

André Haga. Kuva: Donatas Lazauskas

Sastamalalainen André Haga otti pronssia pyöräsuunnistuksen MM-sprintissä. Hän oli tyytyväinen valitsemaansa taktiikkaan.

André Haga on kuluvana vuonna kilpaillut vähemmän. Otteen hän kuitenkin löysi heti.

"Olin päättänyt, että menen suunnistus edellä. Heti kartan ja radan nähdessäni tiesin sen olevan oikea taktiikka", kertasi André Haga. "Yritinkin sitten pitää yllä hyvää perusvauhtia suunnistuksen ehdoilla, enkä tehnyt mitään isompia virheitä. Kartanvaihdon jälkeen ajoin vielä alkuakin tarkemmin ja sillä tuli hyvä tulos", hän sanoi.

Pyöräsuunnistuksen MM-kilpailut käydään Puolassa.

