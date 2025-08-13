Entinen kaupungintalo vaihtaa omistajaa Kokemäellä
Kaupunki myy Teljän talon 23 700 eurolla.
Kokemäellä Teljän talo ja sen piharakennus vaihtavat omistajaa. Kaupunginhallitus päätti myydä kokonaisuuden.
Teljän talo on ollut pitkään tyhjillään. Vuosikymmenten varrella se on palvellut Kokemäen kaupungintalona ja kouluna.
Piharakennus on asuinkäytössä. Se on ollut vuokrattuna.
Kaupunginhallitus päätti myydä Teljän talon ja piharakennuksen 23 700 euron kauppahinnalla. Piharakennuksen vuokralaiset tarjosivat kokonaisuudesta 22 000 euroa. Tähän lisättiin tonttien erottamiskulut 1 700 euroa.
Kaupungin teettämässä kiinteistöarviossa kokonaisuuden myyntiarvoksi on määritelty 15 000 euroa.
