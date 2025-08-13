Keksitty sosiaalityöntekijä viestitteli Pirkanmaalla puutaheinää
Tietoa lastensuojeluilmoituksesta ei todellisuudessa lähetetä tekstiviestillä.
Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaalityöntekijän nimissä on lähetetty asiakkaalle huijausviesti. Vastaavia tapauksia on ollut muualla maassa.
Huijausviestissä on väitetty, että linkin kautta asiakas voi lukea lapsestaan tehdyn lastensuojeluilmoituksen. Sosiaalityöntekijän nimi on ollut tekaistu.
Todellisuudessa perheeseen otetaan yhteyttä puhelimitse tai kirjeitse, jos lapsesta tehdään lastensuojeluilmoitus.
Sosiaalityöntekijät eivät lähetä asiakkaille tekstiviestejä, joissa pyydetään kirjautumaan pankkitunnuksilla johonkin palveluun.
Jätä kommentti