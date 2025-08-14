Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

André Haga pyöräsuunnisti maailmanmestariksi

Voitto tuli rauhallisella taktiikalla.

André Haga

André Haga. Kuva: Kuva: Donatas Lazauskas

Sastamalalainen pyöräsuunnistaja André Haga otti maailmanmestaruuden keskimatkalla. Voitto tuli rauhallisella taktiikalla.

"Selkeästi vahva kisakokemus pelasti, kun maltoin suunnistaa vaikeat osuudet riittävän rauhassa", sanoi André Haga. "Se varmasti ratkaisi näin hyvän tuloksen", hän arvioi.

André Hagan aika oli 1.00.02. Kaulaa kertyi 58 sekuntia. Miehissä Suomi otti neloisvoiton.

MM-kilpailujen mitalitilin André Haga avasi jo aiemmin. Hän otti sprintissä pronssia.

Keskimatkalta irtosi Suomeen kaikkiaan kuusi mitalia.

Pyöräsuunnistuksen MM-kilpailut käydään Puolassa.

Edellinen: