André Haga pyöräsuunnisti maailmanmestariksi
Voitto tuli rauhallisella taktiikalla.
Sastamalalainen pyöräsuunnistaja André Haga otti maailmanmestaruuden keskimatkalla. Voitto tuli rauhallisella taktiikalla.
"Selkeästi vahva kisakokemus pelasti, kun maltoin suunnistaa vaikeat osuudet riittävän rauhassa", sanoi André Haga. "Se varmasti ratkaisi näin hyvän tuloksen", hän arvioi.
André Hagan aika oli 1.00.02. Kaulaa kertyi 58 sekuntia. Miehissä Suomi otti neloisvoiton.
MM-kilpailujen mitalitilin André Haga avasi jo aiemmin. Hän otti sprintissä pronssia.
Keskimatkalta irtosi Suomeen kaikkiaan kuusi mitalia.
Pyöräsuunnistuksen MM-kilpailut käydään Puolassa.
Jätä kommentti