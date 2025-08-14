Sara Glibić täydensi LP-Vampulan liigajoukkueen

LP-Vampulan liigajoukkueeseen on liittynyt yleispelaaja Sara Glibić. Hän tulee Bosnia ja Hertsegovinasta.

Sara Glibić on LP-Vampulassa kaksi kautta pelanneen Jovana Biberdžićin hyvä ystävä. Biberdžić oli kertonut Glibićille seurasta positiivista.

"Sopimukseen päästiin melko nopeasti", sanoo LP-Vampulan toiminnanjohtaja Timo Talvitie.

"Rakastan harjoittelua ja nautin siitä todella – suosikkiosuuksiani ovat puolustaminen ja syötön vastaanotto", kertoo Sara Glibić. "Uskon, että pelin jokaisella osa-alueella on aina parantamisen varaa ja kova työ on aina tervetullutta", hän jatkaa.

Huittisiin Sara Glibić toivoo pääsevänsä pian. Tämä on kiinni viisumiprosessin valmistumisesta.

Tuoreimman kiinnityksen myötä LP-Vampulan liigajoukkueen pitäisi olla koossa.