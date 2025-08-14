Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Torstai 14.8.2025

Yli 300 hehtaaria kaavoitettavaa: Huittisista löytyi viisi potentiaalista yritysaluetta

Uutiset

Kaupungin on määrä ottaa yhteyttä maanomistajiin.

Huittinen

Huittinen. Kuva: Janni Heikkilä

Huittisissa tehdyssä selvityksessä on tunnistettu viisi potentiaalista aluetta vaativalle teollisuudelle. Kaavoitettavaa olisi yhteensä 318 hehtaaria.

Alueiden kartoittamisessa otettiin huomioon muun muassa energian saanti, vesihuolto ja maapohja. Pois rajattiin kohteet, joilla on erityisiä ympäristöarvoja tai muita rajoitteita.

Kaupungin on määrä ottaa yhteyttä maanomistajiin ja keskustella heidän halukkuudestaan yritysalueiden kehittämiseen.

Asia on esillä kaupunginhallituksessa.

Alueet julkaistaan maanomistajien kanssa käytyjen neuvottelujen jälkeen.

