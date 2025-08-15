Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Perjantai 15.8.2025

Auto ajoi ihmisen päälle Kokemäellä, taustalla yhteenotto

Uutiset

Useita poliisipartioita paikalla.

Kokemäellä poliisi hälytettiin torstai-iltana puoli seitsemän jälkeen selvittämään yliajoa. Hätäkeskukseen tulleen ilmoituksen mukaan henkilöauto oli ajanut ihmisen päälle.

Poliisin tämän hetken tiedon mukaan uhrin ja epäillyn tekijän välillä oli ollut yhteenotto. Paikalle hälytettiin useita partioita.

Ensihoito kuljetti uhrin sairaalahoitoon.

Poliisin arvion mukaan tilanteesta ei ollut vaaraa sivullisille.

