Auto ajoi ihmisen päälle Kokemäellä, taustalla yhteenotto
Useita poliisipartioita paikalla.
Kokemäellä poliisi hälytettiin torstai-iltana puoli seitsemän jälkeen selvittämään yliajoa. Hätäkeskukseen tulleen ilmoituksen mukaan henkilöauto oli ajanut ihmisen päälle.
Poliisin tämän hetken tiedon mukaan uhrin ja epäillyn tekijän välillä oli ollut yhteenotto. Paikalle hälytettiin useita partioita.
Ensihoito kuljetti uhrin sairaalahoitoon.
Poliisin arvion mukaan tilanteesta ei ollut vaaraa sivullisille.
