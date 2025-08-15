Säässä käänne kohti syksyä: Tuulet voimistuvat ja vettä sataa
Helteiset ilmat menevät menojaan.
Ilmatieteen laitoksen mukaan syvenevä matalapaine liikkuu maamme yli perjantain ja lauantain aikana. Tuulet voimistuvat ja helteiset ilmat menevät menojaan.
Rintaman etupuolelle syntyy sade- ja ukkoskuuroja. Näiden yhteisvaikutuksesta kehittyy vaaraa aiheuttavia puuskatuulia.
Vettä sataa maan länsiosassa perjantaina 5-15 millimetriä ja lauantaina 5-20 millimetriä.
Pohjoisenpuoleiset ilmavirtaukset jäävät vallitseviksi.
"Koko ensi viikko tulee olemaan selvästi kuluvaa viikkoa kylmempi", ennustaa meteorologi Mikko Laine.
Lämpötila jää maan etelä- ja keskiosissa useimpina päivinä alle 20 asteen. Hallayöt yleistyvät. Matalapaineet voivat voimistaa tuulia ja kuurosateita on odotettavissa.
