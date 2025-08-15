Sastamala nimeämässä Hurttiosta luontoarvoiltaan arvokkaat alueet, joilla ei tehdä metsätöitä

Kaupunki ei Sastamalassa tehnyt Metso-suojelusopimusta Hurttion metsäalueelle. Karkun kyläyhdistys Kyläntupa on jättänyt päätöksestä oikaisuvaatimuksen.

Tekninen lautakunta kirjasi, että suojelusopimus rajoittaa alueen virkistyskäyttöä. Päätös syntyi yksimielisesti vastoin viranhaltijaesitystä.

Kyläyhdistys vaatii suojelusopimuksen hyväksymistä alkuperäisen päätösehdotuksen mukaisesti ja Hurttion alueen suojelemista. Oikaisuvaatimuksessa katsotaan, että suojelu ei olisi estänyt alueen virkistyskäyttöä millään merkittävällä tavalla.

Kaupunki on tiedustellut, voitaisiinko Hurttion suojelualuetta pienentää metsätalousmaiden osalta. Tähän toimenpiteeseen ELY-keskus ei ollut halukas ryhtymään.

Asia on teknisen lautakunnan käsiteltävänä. Esityksessä todetaan, ettei aiempaa päätöstä muuteta ja oikaisuvaatimus hylätään. Hurttion alueesta kuitenkin erotetaan luontoarvoiltaan arvokkaat alueet, joilla ei tehdä hakkuita tai muitakaan metsätöitä.

Oikaisuvaatimuksessa viitattiin lehtikirjoitukseen, jonka mukaan todellinen syy suojelusopimuksen hylkäämisen taustalla olisi liian pieni korvaus alueesta. Tähän tekninen lautakunta ei valmistelun mukaan ota kantaa, koska kirjoittelu ei perustu lautakunnan tekemään päätökseen.