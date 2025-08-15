Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Talvikunnossapidon urakat jaossa Sastamalassa: Katso esitys auraajista ja hiekoittajista

Uutiset

Valinnat koskevat kolmea tulevaa talvea.

Lumiaura, traktori

Traktori auraustöissä. Kuva: Pixabay

Sastamalassa tekninen lautakunta valitsee talvikunnossapidon urakoisijat. Päätös koskee kolmea tulevaa talvikautta.

Esitys valinnoista on seuraava:

Kadut ja väylät, auraus ja liukkauden torjunta:

Keikyä: Pirkanmaan metsä- ja energiapalvelu Oy
Kiikka: Pirkanmaan metsä- ja energiapalvelu Oy
Kiikoinen: Sastamalan Ympäristöpalvelut Oy
Suodenniemi: Maanrakennus Pasi Saarimaa
Uotsola: Antin Koneurakointi
Häijää: Heinoon Kaivin Ay
Karkku: Sastamalan Ympäristöpalvelut Oy
Ellivuori: Sastamalan Ympäristöpalvelut Oy
Keskustan erityisalueet: Sastamalan Ympäristöpalvelut Oy
Roismala: Pirkanmaan metsä- ja energiapalvelu Oy

Tilakeskuksen alueet:

Alue 1, Vammala (kaupungintalo ym.): Sastamalan Ympäristöpalvelut Oy
Alue 2, Vammala (Muistola): Sastamalan Ympäristöpalvelut Oy
Alue 3, Vammala (museo, rautatieasema ym.): Sastamalan Ympäristöpalvelut Oy
Alue 4, Vammala (opisto, linja-autoasema ym.): Sastamalan Ympäristöpalvelut Oy
Alue 5, Vammala (Hoppu): Sastamalan Ympäristöpalvelut Oy
Alue 6, Vammala (Varelius ym.): Sastamalan Ympäristöpalvelut Oy
Alue 7, Vammala (lukio, Sylvää ym.): Sastamalan Ympäristöpalvelut Oy
Alue 8, Vammala (kirjasto ja Koiramäki): Sastamalan Ympäristöpalvelut Oy
Alue 9, Vammala (Stormi): Sastamalan Ympäristöpalvelut Oy
Alue 10, Vammala (Tyrväänkylä ja Vinkki): Sastamalan Ympäristöpalvelut Oy
Alue 11, Keikyä: Sastamalan Ympäristöpalvelut Oy
Alue 12, Kiikka: Sastamalan Ympäristöpalvelut Oy
Alue 13, Karkku: Sastamalan Ympäristöpalvelut Oy
Alue 14, Suodenniemi: Antin Koneurakointi
Alue 15, Mouhijärvi (Uotsola): Antin Koneurakointi
Alue 16, Mouhijärvi (Häijää): Antin Koneurakointi
Alue 17, Kiikoinen: Sastamalan Ympäristöpalvelut Oy
Alue 18, Sammaljoki: Antin Koneurakointi

Talvikunnossapidosta tehdään urakoitsijoiden kanssa sopimukset.

