Talvikunnossapidon urakat jaossa Sastamalassa: Katso esitys auraajista ja hiekoittajista
Valinnat koskevat kolmea tulevaa talvea.
Sastamalassa tekninen lautakunta valitsee talvikunnossapidon urakoisijat. Päätös koskee kolmea tulevaa talvikautta.
Esitys valinnoista on seuraava:
Kadut ja väylät, auraus ja liukkauden torjunta:
Keikyä: Pirkanmaan metsä- ja energiapalvelu Oy
Kiikka: Pirkanmaan metsä- ja energiapalvelu Oy
Kiikoinen: Sastamalan Ympäristöpalvelut Oy
Suodenniemi: Maanrakennus Pasi Saarimaa
Uotsola: Antin Koneurakointi
Häijää: Heinoon Kaivin Ay
Karkku: Sastamalan Ympäristöpalvelut Oy
Ellivuori: Sastamalan Ympäristöpalvelut Oy
Keskustan erityisalueet: Sastamalan Ympäristöpalvelut Oy
Roismala: Pirkanmaan metsä- ja energiapalvelu Oy
Tilakeskuksen alueet:
Alue 1, Vammala (kaupungintalo ym.): Sastamalan Ympäristöpalvelut Oy
Alue 2, Vammala (Muistola): Sastamalan Ympäristöpalvelut Oy
Alue 3, Vammala (museo, rautatieasema ym.): Sastamalan Ympäristöpalvelut Oy
Alue 4, Vammala (opisto, linja-autoasema ym.): Sastamalan Ympäristöpalvelut Oy
Alue 5, Vammala (Hoppu): Sastamalan Ympäristöpalvelut Oy
Alue 6, Vammala (Varelius ym.): Sastamalan Ympäristöpalvelut Oy
Alue 7, Vammala (lukio, Sylvää ym.): Sastamalan Ympäristöpalvelut Oy
Alue 8, Vammala (kirjasto ja Koiramäki): Sastamalan Ympäristöpalvelut Oy
Alue 9, Vammala (Stormi): Sastamalan Ympäristöpalvelut Oy
Alue 10, Vammala (Tyrväänkylä ja Vinkki): Sastamalan Ympäristöpalvelut Oy
Alue 11, Keikyä: Sastamalan Ympäristöpalvelut Oy
Alue 12, Kiikka: Sastamalan Ympäristöpalvelut Oy
Alue 13, Karkku: Sastamalan Ympäristöpalvelut Oy
Alue 14, Suodenniemi: Antin Koneurakointi
Alue 15, Mouhijärvi (Uotsola): Antin Koneurakointi
Alue 16, Mouhijärvi (Häijää): Antin Koneurakointi
Alue 17, Kiikoinen: Sastamalan Ympäristöpalvelut Oy
Alue 18, Sammaljoki: Antin Koneurakointi
Talvikunnossapidosta tehdään urakoitsijoiden kanssa sopimukset.
