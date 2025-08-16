Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Kokemäellä yliajettua pahoinpideltiin, kaksi pidätetty

Uutiset

Osalliset ovat täysi-ikäisiä.

Kokemäki, Prykintie

Kokemäellä Prykintie kääntyy Satakunnantieltä.

Poliisi on jatkanut Kokemäen keskustan tuntumassa Prykintiellä torstai-iltana tapahtuneen väkivallanteon selvittämistä. Asiaa tutkitaan törkeänä pahoinpitelynä ja törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena.

Uhrin päälle oli ensin ajettu autolla. Tämän jälkeen kyydissä olleet pahoinpitelivät hänet.

"Kaikki osalliset ovat täysi-ikäisiä, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juho Rinne.

Kaksi epäiltyä otettiin kiinni myöhemmin illalla. He ovat pidätettyinä.

Tutkinnan keskeneräisyyden vuoksi poliisi ei voi kertoa tapauksen yksityiskohdista vielä tarkemmin.

Uhrilla ei ole hengenvaaraa.

Edellinen: