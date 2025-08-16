Kokemäellä yliajettua pahoinpideltiin, kaksi pidätetty
Osalliset ovat täysi-ikäisiä.
Poliisi on jatkanut Kokemäen keskustan tuntumassa Prykintiellä torstai-iltana tapahtuneen väkivallanteon selvittämistä. Asiaa tutkitaan törkeänä pahoinpitelynä ja törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena.
Uhrin päälle oli ensin ajettu autolla. Tämän jälkeen kyydissä olleet pahoinpitelivät hänet.
"Kaikki osalliset ovat täysi-ikäisiä, kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juho Rinne.
Kaksi epäiltyä otettiin kiinni myöhemmin illalla. He ovat pidätettyinä.
Tutkinnan keskeneräisyyden vuoksi poliisi ei voi kertoa tapauksen yksityiskohdista vielä tarkemmin.
Uhrilla ei ole hengenvaaraa.
