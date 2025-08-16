Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

VaLePan joukkueenjohtajaksi Veikko Sivula

Tuttu paikalliselle lentopalloväelle.

Veikko Sivula

Veikko Sivula.

Veikko Sivula on VaLePan liigajoukkueen uusi joukkueenjohtaja. Hän on paikalliselle lentopalloväelle tuttu pelikentiltä.

Joukkueenjohtajan tehtäviin sisältyy monenlaisia järjestelyjä. Ne liittyvät esimerkiksi pelimatkoihin.

Lentopallon pelaamisen Veikko Sivula muistaa aloittaneensa Kiikan Riennossa vuonna 1978. Hän on kolminkertainen Suomen mestari Nuoriseurojen turnausten kategoriassa.

"Katsotaan mitä eteen tulee, edessä on varmasti mielenkiintoinen kausi monessakin mielessä", ennakoi Veikko Sivula.

VaLePassa joukkueenjohtajan tehtäviä ovat viimeksi hoitaneet omien toimiensa ohessa päävalmentaja Janne Kangaskokko ja toiminnanjohtaja Hanna Arve-Talvitie.

