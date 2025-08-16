Veera Mattila juoksi 22-vuotiaiden 800 metrin Suomen mestariksi: "Ei tuossa ihmeempää nähtävää ollut"

Vammalan seudun Voiman Veera Mattila juoksi 22-vuotiaiden 800 metrin Suomen mestariksi. Voitto tuli ylivoimaisesti ajalla 2.05,85.

"Ei tuossa ihmeempää nähtävää ollut. Vedin alusta loppuun", sanoi Veera Mattila. "Oli tarkoitus vetää kovempaakin, mutta tuo tuuli tuntui koko ajan etu- ja takasuoralla. Myös eilinen nelkku painoi vielä jaloissa", hän kertoi.

"Tämä oli sellainen kuntoa nostattava juoksu", Veera Mattila luonnehti katsoen kohti seuraavan viikonlopun Ruotsi-ottelua. "Ei mitenkään ihmeellinen, mutta hyvä treeni", hän totesi.

Nuorten 19- ja 22-vuotiaiden Suomen mestaruuksista kilpaillaan Helsingissä.