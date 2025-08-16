Veera Mattilalle ja Elli Puntolle nuorten Suomen mestaruudet

Vammalan seudun Voiman Veera Mattila 400 metrillä ja Elli Punto 1 500 metrillä voittivat 22-vuotiaiden naisten Suomen mestaruudet. Kilpailut käytiin Helsingissä.

Veera Mattila kellotti 400 metrillä ajaksi 54,10. Se on hänen kauden parhaansa.

"Parempaa aikaa odotin, mutta ei tämäkään huono ollut", totesi Veera Mattila.

Päämatkalla 800 metrillä kiikoislaisen kausi on ollut kaksijakoinen. Kalevan kisoista tuli Suomen mestaruus. Aiemmin nuorten EM-kilpailuissa ja universiadeissa suoritukset keskeytyivät hengitysvaikeuksien vuoksi. Mahdolliseksi syyksi epäiltiin äänihuulten salpausta, mutta varma asia ei ole.

"Hengitysvaikeudet saattoivat olla flunssan jälkitautejakin", kertoi Veera Mattila. Nyt juoksu kulkee paremmin, mutta kasilla en ole sitä vielä kunnolla testannut, koska Kalevan kisoissa oli varsin hidasvauhtinen kisa", hän jatkoi. Ruotsi-ottelusta Mattila ennakoi kovaa.

Elli Punto voitti 22-vuotiaiden naisten 1 500 metrin Suomen mestaruuden ajalla 4.29,21. Omaa ennätystään hän paransi komeasti 9,25 sekuntia.