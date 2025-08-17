Hulluksi Mieheksi 113 ehdotusta

Huittisissa kaupunki pyysi ehdotuksia Hulluksi Mieheksi. Niitä tuli yhteensä 113.

Perinteen mukaan Hullun Miehen tulee olla huittislainen tai muutoin merkittävästi Huittisten hyväksi toiminut henkilö. Hän on tehnyt Huittista ja huittislaisuutta tunnetuksi positiivisella tavalla – omintakeisesti, rohkeasti tai muuten hulluudella höystettynä.

Hullu Mies on valittu vuodesta 1977 alkaen, yleensä joka toinen vuosi. Tunnustuksen on saanut 28 henkilöä. Viimeisin palkittu on Pekka Ollula, joka tunnetaan muun muassa Huhtamon kansainvälisistä elokuvajuhlista.

Tunnustuksen saajasta päättää sivistyslautakunta.

Hullu Mies julkistetaan Hullussa Yössä perjantaina 26. syyskuuta.