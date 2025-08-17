Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Sivistyslautakunnan puheenjohtaja Sari Hassi museoharjoitteluun Sastamalassa

Aiheena Kirjakorttelin museoiden lukutaitotyö.

Sari Hassi.

Sastamalan sivistyslautakunnan puheenjohtaja Sari Hassi (kesk.) osallistuu Sastamalan seudun museossa ja Suomalaisen kirjan museo Pukstaavissa poliitikkojen museoharjoitteluun torstaina. Ohjelma on perinteiseen tapaan käytännönläheinen.

"Tällä hetkellä museoidemme ajankohtaisia teemoja ovat lapsille ja nuorille suunnattu lukutaitotyö sekä kirjakulttuuristaan kuulun Sastamalan kulttuurimatkailun kehittäminen" kertoo museonjohtaja Marja Hänninen-Tolvi. "Museoharjoittelussa päästään tutustumaan erityisesti lasten ja nuorten vapaa-ajan lukemista vahvistavaan toimintaamme", hän jatkaa.

Suomen museoliiton teemaviikolla museot esittelevät toimintaansa päättäjille eri puolilla maata. Poliitikon museoharjoittelu toteutaan jo kymmenennen kerran.

