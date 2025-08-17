Viranhaltijat esittävät: Tyrvään pappilan kivinavettaa ei tarvetta palauttaa museoksi

Sastamalassa viranhaltijat ovat valmistelleet vastauksen Maire Villon (kesk.) jättämään valtuustoaloitteeseen, jossa esitettiin Tyrvään pappilan kivinavetan palauttamista museoksi. Rakennuksessa on ollut jo vuosia vuokralainen.

Museoesineiden siirto Tyrvään pappilan kivinavetasta saatiin päätökseen vuonna 2018. Kokoelmat on sijoitettu Stormin vanhalle koululle, josta ne ovat hyvin käytettävissä vaihtuvien näyttelyiden toteuttamiseen. Tilat ovat asianmukaiset.

Kaupunki on sittemmin vuokrannut kivinavetan yksityiselle toimijalle. Tällä on ollut alueen elinvoimaa vahvistavaa vaikutusta. Nykyinen vuokrasopimus on voimassa vuoden 2029 syyskuun loppuun.

Sastamalan seudun museo järjestää näyttelyitä Tornihuvilassa. Kävijöiden määrä on noussut edellisiin vuosiin verrattuna.

Viranhaltijat esittävät, että kaupunginhallitus ei näy tarvetta palauttaa Tyrvään pappilan kivinavettaa kaupungin omaan museokäyttöön ja museotoiminnan näyttelytilaksi. Tilakeskus saa vuokrata rakennusta edelleen alueen elinvoimaa vahvistavaan käyttöön. Mikäli tällaista ei tulevaisuudessa ole, kaupunki voi kokonaan luopua kivinavetasta.

Vastaus etenee valtuustoon, kun kaupunginhallitus on tehnyt siitä päätöksen.