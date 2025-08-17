Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Lähetä meille juttuvinkki tai menovinkki

Mainosta tehokkaasti ja edullisesti

Sunnuntai 17.8.2025 Sää | Toimitus| Mainostajalle | Juttuvinkki | Palaute | Tilaa uutiskirje

Viranhaltijat esittävät: Tyrvään pappilan kivinavettaa ei tarvetta palauttaa museoksi

Uutiset

Päätettävänä vastaus valtuustoaloitteeseen.

Sastamalan seudun museo, Tornihuvila

Sastamalan seudun museon näyttelytoiminta siirtyi vuosia sitten Tyrvään pappilan kivinavetasta Tornihuvilassa.

Sastamalassa viranhaltijat ovat valmistelleet vastauksen Maire Villon (kesk.) jättämään valtuustoaloitteeseen, jossa esitettiin Tyrvään pappilan kivinavetan palauttamista museoksi. Rakennuksessa on ollut jo vuosia vuokralainen.

Museoesineiden siirto Tyrvään pappilan kivinavetasta saatiin päätökseen vuonna 2018. Kokoelmat on sijoitettu Stormin vanhalle koululle, josta ne ovat hyvin käytettävissä vaihtuvien näyttelyiden toteuttamiseen. Tilat ovat asianmukaiset.

Kaupunki on sittemmin vuokrannut kivinavetan yksityiselle toimijalle. Tällä on ollut alueen elinvoimaa vahvistavaa vaikutusta. Nykyinen vuokrasopimus on voimassa vuoden 2029 syyskuun loppuun.

Sastamalan seudun museo järjestää näyttelyitä Tornihuvilassa. Kävijöiden määrä on noussut edellisiin vuosiin verrattuna.

Viranhaltijat esittävät, että kaupunginhallitus ei näy tarvetta palauttaa Tyrvään pappilan kivinavettaa kaupungin omaan museokäyttöön ja museotoiminnan näyttelytilaksi. Tilakeskus saa vuokrata rakennusta edelleen alueen elinvoimaa vahvistavaan käyttöön. Mikäli tällaista ei tulevaisuudessa ole, kaupunki voi kokonaan luopua kivinavetasta.

Vastaus etenee valtuustoon, kun kaupunginhallitus on tehnyt siitä päätöksen.

·

Lue myös

Anna uutisvinkki!

Jätä kommentti

TILAA UUTISET SÄHKÖPOSTIISI

Ilmainen uutiskirje lähetetään pääsääntöisesti joka päivä klo 8. Tilauksen tehtyäsi saat sähköpostiisi vahvistuslinkin. Jakelusta voit poistua milloin vain uutiskirjeestä löytyvällä linkillä.

Rekisteriseloste

Edellinen: