VsV:n nuorilla mitalitili auki SM-kilpailuissa
Ellen Rantanen voitti 14-vuotiaiden tyttöjen korkeushypyn Suomen mestaruuden.
Vammalan seudun Voiman nuorilla on mitalitili vahvasti auki 14- ja 15-vuotiaiden suomenmestaruuskilpailuissa.
Ellen Rantanen voitti 14-vuotiaiden tyttöjen korkeushypyn. Hän ylitti 157.
Veikka Mäkinen otti hopeaa 14-vuotiaiden poikien keihäässä. Hän heitti 48,41.
Milla Ritvonen juoksi 300 metrin aidoissa hopeaa. Aika oli 45,07.
Kilpailut päättyvät Lempäälässä sunnuntaina.
