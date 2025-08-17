Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Sunnuntai 17.8.2025

VsV:n nuorilla mitalitili auki SM-kilpailuissa

Ellen Rantanen voitti 14-vuotiaiden tyttöjen korkeushypyn Suomen mestaruuden.

Vammalan seudun Voiman nuorilla on mitalitili vahvasti auki 14- ja 15-vuotiaiden suomenmestaruuskilpailuissa.

Ellen Rantanen voitti 14-vuotiaiden tyttöjen korkeushypyn. Hän ylitti 157.

Veikka Mäkinen otti hopeaa 14-vuotiaiden poikien keihäässä. Hän heitti 48,41.

Milla Ritvonen juoksi 300 metrin aidoissa hopeaa. Aika oli 45,07.

Kilpailut päättyvät Lempäälässä sunnuntaina.

