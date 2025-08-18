Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

André Haga ankkuroi viestistä hopeaa: "Koitin vain vetää puhdasta suoritusta"

Uutiset

Tuomisina mitalit kaikissa kolmessa värissä.

André Haga

André Haga. Kuva: Donatas Lazauskas

Sastamalalainen pyöräsuunnistaja André Haga otti pyöräsuunnistuksen MM-kilpailujen päätteeksi viestijoukkueessa hopeaa. Hän ajoi ankkuriosuuden.

"Hyvällä paikalla kärjessä pääsin maastoon ja koitin vain vetää puhdasta suoritusta", kertasi André Haga. "Suunnistus sujui hyvin, eikä minulla tullut oikeastaan yhtään virhettä. Ja kovaakin pystyin ajamaan", hän jatkoi.

André Haga kiri sekunnin erolla maaliin ja hopealle. Joukkueessa suunnistivat hänen lisäkseen Tomi Nykänen ja Samuel Pökälä.

Kilpailuista Andé Hagalla on mitalit kaikissa kolmessa värissä. Viestihopean lisäksi hän otti keskimatkan maailmanmestaruuden ja sprintistä pronssia. Pitkällä matkalla Haga oli seitsemäntenä paras suomalainen.

