Manu Kankaanniemen kiekko kaarsi nuorten SM-hopeaa
Osallistui kahteen lajiin.
Vammalan seudun Voiman Manu Kankaanniemi otteli 19-vuotiaiden SM-kilpailuissa. Hän osallistui kahteen lajiin.
Kiekossa Manu Kankaanniemi otti hopeaa mainiolla tuloksella. Heitto kantoi 58,35.
Kuulassa Manu Kankaanniemi työnsi neljänneksi. Tulos oli 15,73.
Siiri Mäkelä juoksi 19-vuotiaiden naisten 200 metrillä alkueränsä viidenneksi. Hänen aikansa oli 27,17.
Nuorten 19- ja 22-vuotiaiden Suomen mestaruuksista kilpailtiin Helsingissä.
