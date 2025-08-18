Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Maanantai 18.8.2025

Manu Kankaanniemen kiekko kaarsi nuorten SM-hopeaa

Vammalan seudun Voiman Manu Kankaanniemi otteli 19-vuotiaiden SM-kilpailuissa. Hän osallistui kahteen lajiin.

Kiekossa Manu Kankaanniemi otti hopeaa mainiolla tuloksella. Heitto kantoi 58,35.

Kuulassa Manu Kankaanniemi työnsi neljänneksi. Tulos oli 15,73.

Siiri Mäkelä juoksi 19-vuotiaiden naisten 200 metrillä alkueränsä viidenneksi. Hänen aikansa oli 27,17.

Nuorten 19- ja 22-vuotiaiden Suomen mestaruuksista kilpailtiin Helsingissä.

