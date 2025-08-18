Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Maanantai 18.8.2025

Mikroliikenneluvan käyttöönotto lykkääntymässä Sastamalassa

Uutiset

Uusi vaatimus sähköpotkulautojen ammattimaiseen vuokralle tarjoamiseen.

Sastamala

Sastamalan kaupungintalo.

Sähköpotkulautojen ammattimainen vuokralle tarjoaminen edellyttää jatkossa mikroliikennelupaa. Niitä myöntävät kunnat ja kaupungit.

Sastamala on hyödyntämässä siirtymäaikaa. Mikroliikennelupa on määrä ottaa käyttöön ensi vuoden alusta. Asia on esillä kaupunginhallituksessa.

Mikroliikennelupa on voimassa enintään viisi vuotta. Ajan päättävät kunnat ja kaupungit.

Sastamalan hallintosäännössä on tarkoitus loppuvuoden aikana määritellä lupaviranomainen.

