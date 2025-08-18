Mikroliikenneluvan käyttöönotto lykkääntymässä Sastamalassa
Uusi vaatimus sähköpotkulautojen ammattimaiseen vuokralle tarjoamiseen.
Sähköpotkulautojen ammattimainen vuokralle tarjoaminen edellyttää jatkossa mikroliikennelupaa. Niitä myöntävät kunnat ja kaupungit.
Sastamala on hyödyntämässä siirtymäaikaa. Mikroliikennelupa on määrä ottaa käyttöön ensi vuoden alusta. Asia on esillä kaupunginhallituksessa.
Mikroliikennelupa on voimassa enintään viisi vuotta. Ajan päättävät kunnat ja kaupungit.
Sastamalan hallintosäännössä on tarkoitus loppuvuoden aikana määritellä lupaviranomainen.
Jätä kommentti