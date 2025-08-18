Poliitikkoja harjoitteluun Huittisten museoon
Työvälineistä tutuiksi tulevat ainakin tietokone ja puuvillahanskat.
Huittisten museo saa torstaina päättäjiä harjoittelijoiksi. Työvälineistä tutuiksi tulevat ainakin tietokone ja puuvillahanskat.
Kutsuun vastasivat myöntävästi valtuuston puheenjohtaja Jyrki Peltomaa (kok.), valtuutetut Aulikki Kuisma (kesk.), Helena Manninen (kesk.), Seppo Peltola (kesk.) ja Sanna Vehmaa (sd.) sekä sivistyslautakunnan jäsen Laura Airila (kesk.).
Museonjohtaja Satu Rantala kertoo, että käytännön työtehtävien lisäksi harjoittelijat saavat rautaisannoksen museotietoa. Hän toivoo, että tekemisen luvassa syntyy keskustelua siitä, millaisena päättäjät näkevät museon tulevaisuuden ja roolin kaupungissa.
Valtakunnallisen poliitikon museoharjoittelun järjestää Suomen museoliitto yhdessä jäsenmuseoidensa kanssa.
