Poliitikkoja harjoitteluun Huittisten museoon

Työvälineistä tutuiksi tulevat ainakin tietokone ja puuvillahanskat.

Poliitikon museoharjoittelu ,Huittisten museo

Huittisten museossa poliittikoja oli ensimmäisen kerran harjoittelussa vuonna 2019. Kuva: Huittisten museo / Timo Juurikko

Huittisten museo saa torstaina päättäjiä harjoittelijoiksi. Työvälineistä tutuiksi tulevat ainakin tietokone ja puuvillahanskat.

Kutsuun vastasivat myöntävästi valtuuston puheenjohtaja Jyrki Peltomaa (kok.), valtuutetut Aulikki Kuisma (kesk.), Helena Manninen (kesk.), Seppo Peltola (kesk.) ja Sanna Vehmaa (sd.) sekä sivistyslautakunnan jäsen Laura Airila (kesk.).

Museonjohtaja Satu Rantala kertoo, että käytännön työtehtävien lisäksi harjoittelijat saavat rautaisannoksen museotietoa. Hän toivoo, että tekemisen luvassa syntyy keskustelua siitä, millaisena päättäjät näkevät museon tulevaisuuden ja roolin kaupungissa.

Valtakunnallisen poliitikon museoharjoittelun järjestää Suomen museoliitto yhdessä jäsenmuseoidensa kanssa.

Edellinen: