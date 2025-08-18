Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Suomen surkeimman kylätien päällystystä valmistellaan Säkylässä

Uutiset

Vanhakyläntie kunnostetaan.

Säkylä, Vanhakyläntie

Säkylän Vanhakyläntie. Kuva: Marianne Isotalo-Ojala

Säkylässä Vanhakyläntiellä valmistellaan alkaneella viikolla päällystystä. Asiasta kertoo ELY-keskus.

Vanhakyläntie valittiin viime vuonna Suomen surkeimmaksi kylätieksi. Sen kuntoa on luonnehdittu todella heikoksi.

Eduskunta myönsi Vanhakyläntien peruskorjaukseen rahoituksen. Valtiovarainvaliokunta osoitti tarkoitukseen puoli miljoonaa euroa.

Vanhakyläntien varrella on useampia isoja eläintiloja sekä sokerijuurikkaan ja tärkkelysperunan viljelyä.

