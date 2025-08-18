Suomen surkeimman kylätien päällystystä valmistellaan Säkylässä
Vanhakyläntie kunnostetaan.
Säkylässä Vanhakyläntiellä valmistellaan alkaneella viikolla päällystystä. Asiasta kertoo ELY-keskus.
Vanhakyläntie valittiin viime vuonna Suomen surkeimmaksi kylätieksi. Sen kuntoa on luonnehdittu todella heikoksi.
Eduskunta myönsi Vanhakyläntien peruskorjaukseen rahoituksen. Valtiovarainvaliokunta osoitti tarkoitukseen puoli miljoonaa euroa.
Vanhakyläntien varrella on useampia isoja eläintiloja sekä sokerijuurikkaan ja tärkkelysperunan viljelyä.
