Huittisissa tavoitteena 500 uutta teollista työpaikkaa 2030-luvulla
Huittisten kaupunki panostaa tulevaisuuden elinvoimaan ja yritysmyönteiseen kehitykseen. Tavoitteena on 500 uutta teollista työpaikkaa 2030-luvulla.
Kaupungin teettämässä selvityksessä löydettiin viisi potentiaalista yritysaluetta. Niissä olisi kaavoitettavaa yhteensä 318 hehtaaria.
Maanomistajien kanssa kaupunki käynnistää keskustelut. Kaavoituksen valmistelu alkaa. Potentiaalisia sijoittujia ryhdytään kontaktoimaan. Tavoitteena on saada suunnitteilla olevia alueita näkyville myös uuteen maakuntakaavaan.
Kaupungin elinvoiman kehittämisen määrärahoissa on varattu kuluvalle ja kahdelle seuraavalle vuodelle kullekin 50 000 euroa yritysten sijoittumispalveluihin, yritysverkostotyöhön ja hankkeiden edistämiseen.
Aluekehittäminen on pitkäjänteistä ja aikaa vievää työtä, jossa katse suunnataan kuukausien ja vuosien päähän.
Askelmerkeistä päätti kaupunginhallitus.
