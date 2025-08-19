Kiikoisissa rummun vaihtaminen katkaisee Vanhan Porintien
Liikenne ohjataan kiertoreitille 28.-29. elokuuta.
Sastamalan Kiikoisissa Vanha Porintie on poikki 28.-29. elokuuta. Syynä on rummun vaihtaminen.
Ajoneuvoliikenne ohjataan Jaaran ja Jylhänmaan välillä kiertoreitille. Se kulkee kantatien 44 ja valtatien 11 kautta.
Työkohde on 180 metriä Rauhalantien liittymästä länteen.
Vanha Porintie on poikki torstain 28. elokuuta aamukahdeksasta perjantain 29. elokuuta iltapäiväneljään.
Urakoitsijana toimii Ylöjärven Kiviset Oy.
