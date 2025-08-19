Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Lähetä meille juttuvinkki tai menovinkki

Mainosta tehokkaasti ja edullisesti

Tiistai 19.8.2025 Sää | Toimitus| Mainostajalle | Juttuvinkki | Palaute | Tilaa uutiskirje

Päävalmentaja Olli Kunnarin maajoukkue MM-kilpailuihin on valmis: Eemi Tervaportti palaa passariksi

Uutiset

Joukkueenjohtaja on sastamalalainen Jarmo Korhonen.

Olli Kunnari

Olli Kunnari. Kuva: CEV

Sastamalalainen päävalmentaja Olli Kunnari esikuntineen on valinnut miesten lentopallomaajoukkueen maailmanmestaruuskilpailuihin. Kokoonpanossa on neljätoista pelaajaa.

Maajoukkueeseen paluun tekee keikyäläislähtöinen passari Eemi Tervaportti. Maailmanmestaruuskisat ovat FC-57:n kasvatille jo kolmannet.

"Hyvän vastaanoton kautta me pelaamme edelleen hyvää vastaanotto-hyökkäyspeliä. Ja hyökkäämme kaikkiaan fiksusti", kuvailee päävalmentaja Olli Kunnari.

Miesten lentopallomaajoukkueen joukkueenjohtaja on sastamalalainen Jarmo Korhonen.

Suomen osalta turnaus alkaa Filippiineillä 14. syyskuuta.

Miesten lentopallomaajoukkue MM-kilpailuihin

Numero, nimi, pelirooli

1 Antti Ronkainen, yleispelaaja

2 Eemi Tervaportti, passari

6 Petteri Tyynismaa,keskipelaaja

7 Niko Suihkonen, yleispelaaja

8 Voitto Köykkä, libero

10 Luka Marttila, yleispelaaja

11 Miika Haapaniemi, keskipelaaja

13 Joonas Jokela, hakkuri

17 Severi Savonsalmi, keskipelaaja

19 Niklas Breilin, libero

21 Veikka Lindqvist, hakkuri

24 Nooa Marttila, yleispelaaja

25 Juho Kaunisto, keskipelaaja

33 Fedor Ivanov, passari

· ·

Anna uutisvinkki!

Jätä kommentti

TILAA UUTISET SÄHKÖPOSTIISI

Ilmainen uutiskirje lähetetään pääsääntöisesti joka päivä klo 8. Tilauksen tehtyäsi saat sähköpostiisi vahvistuslinkin. Jakelusta voit poistua milloin vain uutiskirjeestä löytyvällä linkillä.

Rekisteriseloste

Seuraava:

Edellinen: