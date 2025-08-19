Päävalmentaja Olli Kunnarin maajoukkue MM-kilpailuihin on valmis: Eemi Tervaportti palaa passariksi
Joukkueenjohtaja on sastamalalainen Jarmo Korhonen.
Sastamalalainen päävalmentaja Olli Kunnari esikuntineen on valinnut miesten lentopallomaajoukkueen maailmanmestaruuskilpailuihin. Kokoonpanossa on neljätoista pelaajaa.
Maajoukkueeseen paluun tekee keikyäläislähtöinen passari Eemi Tervaportti. Maailmanmestaruuskisat ovat FC-57:n kasvatille jo kolmannet.
"Hyvän vastaanoton kautta me pelaamme edelleen hyvää vastaanotto-hyökkäyspeliä. Ja hyökkäämme kaikkiaan fiksusti", kuvailee päävalmentaja Olli Kunnari.
Suomen osalta turnaus alkaa Filippiineillä 14. syyskuuta.
Numero, nimi, pelirooli
1 Antti Ronkainen, yleispelaaja
2 Eemi Tervaportti, passari
6 Petteri Tyynismaa,keskipelaaja
7 Niko Suihkonen, yleispelaaja
8 Voitto Köykkä, libero
10 Luka Marttila, yleispelaaja
11 Miika Haapaniemi, keskipelaaja
13 Joonas Jokela, hakkuri
17 Severi Savonsalmi, keskipelaaja
19 Niklas Breilin, libero
21 Veikka Lindqvist, hakkuri
24 Nooa Marttila, yleispelaaja
25 Juho Kaunisto, keskipelaaja
33 Fedor Ivanov, passari
