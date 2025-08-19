VaLePa mukana järjestämässä beach volleyn SM-finaaleja: "Palaset alkavat olla kohdillaan"

Beach volleyn SM-finaaliturnaus pelataan perjantaina ja lauantaina. VaLePa on mukana järjestelyissä.

Paikallisesti jännitettävää tarjoaa sastamalalaislähtöisen Vilhelmiina Prihtin seuraaminen. Hänen parinaan nähdään Anniina Parkkinen. Molemmilla on kokemusta mestaruuksista. Prihtillä sellainen on vuodelta 2021 ja Parkkisella vuodelta 2017.

Ottelut pelataan Tampereen keskustassa Vuolteentorilla. Se on Koskikeskuksen kainalossa.

"Palaset alkavat olla kohdillaan järjestelyjen suhteen", iloitsee VaLePan toiminnanjohtaja Hanna Arve-Talvitie. "Tapahtumaan on vapaa pääsy", hän muistuttaa.

Voittajat ovat selvillä lauantai-iltana.

Tampereella pelataan viikonloppuna myös junioreiden SM-mitaleista.

Perjantai 22.8.

11.00 ja 12.15 Miesten neljännesvälierät (ranking 5-8, 6-7)

13.30 ja 14.45 Naisten neljännesvälierät (ranking 5-8, 6-7)

16.00 ja 17.15 Miesten puolivälierät (suoraan rankingin 3 ja 4)

18.30 ja 19.45 Naisten puolivälierät (suoraan rankingin 3 ja 4)

Lauantai 23.8.

10.30 ja 11.45 Miesten välierät (suoraan rankingin 1 ja 2)

13.00 ja 14.15 Naisten välierät (suoraan rankingin 1 ja 2)

15.30 Miesten pronssiottelu

16.45 Naisten pronssiottelu

18.00 Miesten finaali

19.15 Naisten finaali