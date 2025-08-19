Veera Mattila, Aapo Karvinen ja Ella Junnila valittu Ruotsi-otteluun
Kilpailut käydään loppuviikolla.
Vammalan seudun Voiman Veera Mattila ja Aapo Karvinen sekä kiikkalaislähtöinen Tampereen Pyrinnön Ella Junnila on valittu Ruotsi-ottelun joukkueeseen. Kilpailut käydään Tukholmassa perjantaista sunnuntaihin.
Veera Mattila juoksee päämatkallaan 800 metrillä. Aapo Karvisen laji on kolmiloikka. Ella Junnila edustaa korkeushypyssä.
Suomi tavoittelee voittoa sekä miesten että naisten maaotteluissa. "Joukkue on rakennettu sillä periaatteella", sanoo Suomen Urheiluliiton huippu-urheilujohtaja Tuomo Salonen.
Ruotsi-ottelussa on mahdollisuus parantaa rankingsijoitusta ajatellen Tokion MM-kilpailuja.
Jätä kommentti