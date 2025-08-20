Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Huittisten uimahallissa aloitti uusi kahvilayrittäjä

Uutiset

Ovet avoinna kesätauon jälkeen.

Uimahalli on avannut Huittisissa ovensa kesätauon jälkeen.

Lipunmyynti ja kahvio siirtyivät uuden yrittäjän vastuulle. Kilpailutuksen voitti Tuuli Isomeren ja Kai Söderdahlin Aqua Plus.

Kaupunki on solminut yrityksen kanssa palvelusopimuksen, jonka puitteissa sen tulee toimia.

Tuuli Isomeri ja Kai Söderdahl ovat uimahallissa ennestään tuttuja kasvoja. Heidän triathlonseuransa on harjoitellut siellä jo monen vuoden ajan.

