Kokemäellä yliajon uhria pahoinpideltiin teräaseella
Teon taustalla keskinäiset erimielisyydet.
Poliisi on jatkanut Kokemäellä Prykintiellä viime viikon torstaina tapahtuneen väkivallanteon selvittämistä. Yliajon jälkeisessä pahoinpitelyssä käytettiin teräasetta.
Teosta epäillään kolmea henkilöä, jota ovat olleet pidätettyinä. Heidät on sittemmin vapautettu.
"Väkivallanteon motiivina oli uhrin ja yhden epäillyn keskinäiset erimielisyydet", kertoo tutkinnanjohtaja, rikoskomisario Juho Rinne.
Tapausta selvitetään törkeänä pahoinpitelynä ja törkeänä liikenneturvallisuuden vaarantamisena. Poliisi suorittaa vielä muun muassa tietoteknistä tutkintaa.
Uhrin vammat eivät olleen hengenvaarallisia.
