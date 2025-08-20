Laviasta karsitaan sote-palveluja
Perinteisen toimipisteen sijaan tarjotaan liikkuvina.
Satakunnan hyvinvointialue ohjaa Lavian asukkaiden sosiaali- ja terveyspalvelut vaiheittain Kankaanpään sote-keskukseen. Muutoksella muun muassa turvataan resurssien tehokkaampi käyttö.
Laviassa tullaan tarjoamaan liikkuvia terveys- ja hammashoitopalveluja. Lisäksi esimerkiksi lastenneuvola, kouluterveydenhuolto ja kotihoito jatkuvat.
Muutokset olivat aluehallituksen päätettävinä.
Ajantasaiset ohjeet asiointiin löytyvät hyvinvointialueen kotisivuilta.
