Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Lähetä meille juttuvinkki tai menovinkki

Mainosta tehokkaasti ja edullisesti

Keskiviikko 20.8.2025 Sää | Toimitus| Mainostajalle | Juttuvinkki | Palaute | Tilaa uutiskirje

LP-Vampula osti asuntolan Huittisten kaupungilta

Uutiset

Kaupunginhallitus äänesti.

SAMK, Huittinen

Satakunnan ammattikorkeakoulun Kuninkaisten kampus Huittisissa. Asuntola jää oppilaitoksen ja Punkalaitumenjoen väliin.

Huittisten kaupunki myy Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskuksen asuntolan LP-Vampulalle. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupan äänin 7-2.

LP-Vampula on ollut vuokralla asuntolan 105 neliön entisessä rehtorin asunnossa vuodesta 2015 alkaen. SAK:n Huittisten seudun paikallisjärjestö vuokraa 51 neliön tiloja. Sopimus jatkuu sellaisenaan kaupan jälkeen. Tekninen tila on osittain kaupungin käytössä. Siitä laaditaan erillinen rakennusrasitesopimus.

Kauppahinta on 1 500 euroa.

Kaupunginhallituksessa Antti Heikkilä (ps.) esitti Katja Leino-Murtojärven (sd.) kannattamana, että kiinteistö laitetaan tarjousten perusteella julkiseen myyntiin. Äänestyksessä myyntiä LP-Vampulalle kannattivat Annika Eklöf (kesk.), Salla Hahko (kok.), Pauliina Kari (vas.), Arto Metsämäki (kesk.), Seppo Peltola (kesk.), Anitta Routakangas (kok.) ja Tuomas Toivola (kok.). Heikkilä jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.

· ·

Anna uutisvinkki!

Jätä kommentti

TILAA UUTISET SÄHKÖPOSTIISI

Ilmainen uutiskirje lähetetään pääsääntöisesti joka päivä klo 8. Tilauksen tehtyäsi saat sähköpostiisi vahvistuslinkin. Jakelusta voit poistua milloin vain uutiskirjeestä löytyvällä linkillä.

Rekisteriseloste

Seuraava:

Edellinen: