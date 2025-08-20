LP-Vampula osti asuntolan Huittisten kaupungilta
Kaupunginhallitus äänesti.
Huittisten kaupunki myy Kuninkaisten koulutus- ja kulttuurikeskuksen asuntolan LP-Vampulalle. Kaupunginhallitus hyväksyi kaupan äänin 7-2.
LP-Vampula on ollut vuokralla asuntolan 105 neliön entisessä rehtorin asunnossa vuodesta 2015 alkaen. SAK:n Huittisten seudun paikallisjärjestö vuokraa 51 neliön tiloja. Sopimus jatkuu sellaisenaan kaupan jälkeen. Tekninen tila on osittain kaupungin käytössä. Siitä laaditaan erillinen rakennusrasitesopimus.
Kauppahinta on 1 500 euroa.
Kaupunginhallituksessa Antti Heikkilä (ps.) esitti Katja Leino-Murtojärven (sd.) kannattamana, että kiinteistö laitetaan tarjousten perusteella julkiseen myyntiin. Äänestyksessä myyntiä LP-Vampulalle kannattivat Annika Eklöf (kesk.), Salla Hahko (kok.), Pauliina Kari (vas.), Arto Metsämäki (kesk.), Seppo Peltola (kesk.), Anitta Routakangas (kok.) ja Tuomas Toivola (kok.). Heikkilä jätti päätöksestä eriävän mielipiteen.
