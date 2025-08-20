Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Turvallisuus, ilmapiiri ja fiilis sekä asuinympäristö Sastamalan vahvuuksia ulkopaikkakuntalaisten mielestä

Kaupungin vetovoima on nousussa.

Sastamala

Sastamala.

Sastamala paransi asemiaan lähes kaikilla osa-alueilla seutukaupunkien vetovoimatutkimuksessa. Siinä kartoitettiin kaupungin tunnettuutta, imagoa sekä veto- ja pitovoimaa.

Muualla asuvien mielestä Sastamalan vahvuuksia ovat turvallisuus, ilmapiiri ja fiilis sekä asuinympäristö. Paikalliset arvostavat turvallisuuden lisäksi saavutettavuutta ja asuinympäristön viihtyisyyttä.

"Seutukaupunkitutkimus osoittaa, että pitkäjänteinen työ Sastamalan palvelujen kehittämiseksi sekä kaupungin vahvuuksista ja palveluista viestiminen on ollut onnistunutta", sanoo kaupunginjohtaja Jarkko Malmberg.

Kaupunki analysoi kyselyn tuloksia vielä tarkemmin. Niitä tullaan hyödyntämään viestinnän ja markkinoinnin suunnittelussa.

"Kehityssuunta on oikea kaikilla osa-alueilla ja Sastamalan vetovoima on kehittynyt monella osa-alueella hyvään suuntaan", toteaa viestintä- ja markkinointipäällikkö Maarit Rapp. "On kuitenkin hyvä muistaa, että työ jatkuu. Kaupungin imago ei synny hetkessä, vaan se muodostuu johdonmukaisesta viestinnästä, teoista ja kokemuksista", hän jatkaa.

Seutukaupunkien vetovoimatutkimus perustuu noin 10 400 vastaukseen.

