Kirkkovaltuuston ja -neuvoston kokoonpanoihin muutos Sastamalassa, yksi jäsen eroaa luottamustoimistaan
Asia on esillä seurakunnan päätöksenteossa.
Sastamalan seurakunnassa kirkkovaltuuston ja -neuvoston kokoonpanoihin tulee muutos. Seppo Kulju on ilmoittautunut irtisanoutuvansa luottamustehtävistään elokuun alusta.
Kirkkovaltuuston jäseneksi nousee saman listan ensimmäinen varajäsen Maire Villo. Kirkkoneuvostoon kirkkovaltuusto valitsee uuden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.
Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.
Asia on esillä kirkkoneuvostossa.
Jätä kommentti