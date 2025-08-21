Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Lähetä meille juttuvinkki tai menovinkki

Mainosta tehokkaasti ja edullisesti

Torstai 21.8.2025 Sää | Toimitus| Mainostajalle | Juttuvinkki | Palaute | Tilaa uutiskirje

Kirkkovaltuuston ja -neuvoston kokoonpanoihin muutos Sastamalassa, yksi jäsen eroaa luottamustoimistaan

Uutiset

Asia on esillä seurakunnan päätöksenteossa.

Tyrvään kirkko

Tyrvään kirkko. Kuva: Reijo Telaranta

Sastamalan seurakunnassa kirkkovaltuuston ja -neuvoston kokoonpanoihin tulee muutos. Seppo Kulju on ilmoittautunut irtisanoutuvansa luottamustehtävistään elokuun alusta.

Kirkkovaltuuston jäseneksi nousee saman listan ensimmäinen varajäsen Maire Villo. Kirkkoneuvostoon kirkkovaltuusto valitsee uuden jäsenen ja hänelle henkilökohtaisen varajäsenen.

Luottamustoimesta voi erota pätevästä syystä.

Asia on esillä kirkkoneuvostossa.

·

Anna uutisvinkki!

Jätä kommentti

TILAA UUTISET SÄHKÖPOSTIISI

Ilmainen uutiskirje lähetetään pääsääntöisesti joka päivä klo 8. Tilauksen tehtyäsi saat sähköpostiisi vahvistuslinkin. Jakelusta voit poistua milloin vain uutiskirjeestä löytyvällä linkillä.

Rekisteriseloste

Seuraava:

Edellinen: