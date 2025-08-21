Pirkanmaan hyvinvointialueella digitaaliset palvelut yhä suositumpia
Digiklinikalla kuukausittain liki 20 000 hoitoon liittyvää keskustelua.
Digitaalisten palvelujen suosio on edelleen vahvistunut Pirkanmaan hyvinvointialueella.
Eniten lisääntyi OmaTays-palvelun käyttö. Se nousi 25 prosenttia edellisvuodesta.
Digiklinikan käyttö kasvoi 12 prosenttia. Palvelussa tilastoidaan hoitoon liittyviä keskusteluja kuukausittain liki 20 000.
Hyvinvointialueen kotisivuille on koottu tietoa digitaalisesta asioinnista.
