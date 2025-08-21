Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Torstai 21.8.2025

Pirkanmaan hyvinvointialueella digitaaliset palvelut yhä suositumpia

Uutiset

Digiklinikalla kuukausittain liki 20 000 hoitoon liittyvää keskustelua.

Digiklinikka

Digiklinikka auttaa etänä.

Digitaalisten palvelujen suosio on edelleen vahvistunut Pirkanmaan hyvinvointialueella.

Eniten lisääntyi OmaTays-palvelun käyttö. Se nousi 25 prosenttia edellisvuodesta.

Digiklinikan käyttö kasvoi 12 prosenttia. Palvelussa tilastoidaan hoitoon liittyviä keskusteluja kuukausittain liki 20 000.

Hyvinvointialueen kotisivuille on koottu tietoa digitaalisesta asioinnista.

