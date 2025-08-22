Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Perjantai 22.8.2025

Karhiniemen uimarannalla syanobakteereita

Sinileväpitoinen vesi voi aiheuttaa allergisia iho-oireita.

Karhiniemi.

Huittisissa Karhiniemen uimarannalla Kokemäenjoessa on havaittu syanobakteereita. Yleisemmin tämä tunnetaan arkikielessä sinilevänä.

Syanobakteerien määrä vedessä voi vaihdella nopeasti. Yli puolet esiintymistä on myrkyllisiä. Ihmisten herkkyys saada oireita syanobakteereista vaihtelee paljon.

Sinileväpitoinen vesi voi aiheuttaa allergisia iho-oireita, vatsavaivoja, nuhaa sekä yleisoireita, kuten kuumetta tai päänsärkyä.

Runsaiden sinileväesiintymien aikana on aiheellista välttää uimista, herkille vähäinenkin määrä voi aiheuttaa oireita.

