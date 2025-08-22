Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Pehulan monipalvelukeskuksesta tulossa Keikyän päiväkotikoulu Helmi

Sisätilojen nimeämisessä hyödynnetään paikallisuutta.

Pehulan monipalvelukeskus

Pehulan monipalvelukeskus.

Sastamalassa Pehulan monipalvelukeskuksen rakentaminen on loppusuoralla. Rakennus on luovutusvalmis lokakuussa.

Esitys Pehulan monipalvelukeskuksen nimeksi on Keikyän päiväkotikoulu Helmi. Asia on sivistyslautakunnan päätettävänä. Helmi viittaa arvokkaaseen ja ainutlaatuiseen kokonaisuuteen.

Asukkailta pyydettiin ehdotuksia monipalvelukeskuksen ja tilojen nimiksi. Lisäksi ideointiin osallistuivat Tipulan ja Ulpun päiväkotien lapset sekä Pehulan ja Äetsän koulujen oppilaat. Ehdotuksia on ammennettu esimerkiksi alueen käsityö- ja teollisuusperinteestä, Kokemäenjoesta ja voimalaitoksesta.

Monipalvelukeskuksen sisätilojen nimeämisessä hyödynnetään paikallisuutta.

Virallisissa asiakirjoissa ja rekistereissä päiväkodista käytetään nimeä Keikyän päiväkoti ja koulusta Keikyän koulu.

