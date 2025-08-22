Viileätä ja epävakaista säätä, hallayöt mahdollisia
Aurinkokin näyttäytyy.
Ilmatieteen laitos ennustaa sään jatkuvan loppuviikolla viileänä. Epävakaisuuden väliin kuitenkin mahtuu auringonpaistettakin.
"Hallaa eli maanpinnan pakkasta on havaittu etelässä asti ja myös päivän ylimmät lämpötilat ovat jääneet vuodenaikaan nähden alhaisiksi", kertaa meteorologi Cecilia Wolff kuluvan viikon sään ilmettä.
Loppuviikolla saadaan paikoin sadekuuroja, mahdollisesti ukkosen kera. Väliin mahtuu poutaa ja auringonpaistetta.
Päivisin lämpötila kohoaa yleisesti 10-17 asteeseen. Lukemat ovat 3-6 astetta tavanomaista viileämpiä ja etelässä vastaavia mitataan tyypillisesti vasta syyskuun puolivälissä. Heikkotuulisina öinä esiintyy laajalti hallaa.
Viileä sää näyttää jatkuvan pitkälle ensi viikkoon.
"Tämänhetkisten ennusteiden valossa viileämpi loppukuu on todennäköisempi, mutta pieni mahdollisuus lämpenemiseen on edelleen olemassa", sanoo Cecilia Wolff.
