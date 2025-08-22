Vilhelmiina Prihti beach volleyn SM-finaaliturnauksen ykkössuosikkina
VaLePa on mukana tapahtuman järjestelyissä.
Beach volleyn SM-finaalit pelataan perjantaina ja lauantaina. VaLePa on mukana järjestelyissä.
Turnauksen ykkössuosikeiksi ovat nousseet sastamalalaislähtöinen Vilhelmiina Prihti ja Anniina Parkkinen.
Hallitsevat Suomen mestarit Taru Lahti-Liukkonen ja Niina Ahtiainen joutuvat jättämään pelit väliin. Syynä on Ahtiaisen polvivaiva.
Vilhelmiina Prihtillä on Suomen mestaruus vuodelta 2021. Lisäksi hänellä on yksi hopea ja kaksi pronssia. Finaaliturnaus on Prihtille viides. Anniina Parkkisella on mestaruus vuodelta 2017 ja yhteensä seitsemän SM-mitalia.
Ottelut pelataan Tampereella Vuolteentorilla. Tapahtumaan on vapaa pääsy.
Miesten finaali alkaa lauantaina kello 18 ja naisten kello 19.15.
Jätä kommentti