Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Lähetä meille juttuvinkki tai menovinkki

Mainosta tehokkaasti ja edullisesti

Perjantai 22.8.2025 Sää | Toimitus| Mainostajalle | Juttuvinkki | Palaute | Tilaa uutiskirje

Vilhelmiina Prihti beach volleyn SM-finaaliturnauksen ykkössuosikkina

Uutiset

VaLePa on mukana tapahtuman järjestelyissä.

Vilhelmiina Prihti, Anniina Parkkinen

Vilhelmiina Prihti (oikealla) ja Anniina Parkkinen. Kuva: Tuuli Metsäkoivu

Beach volleyn SM-finaalit pelataan perjantaina ja lauantaina. VaLePa on mukana järjestelyissä.

Turnauksen ykkössuosikeiksi ovat nousseet sastamalalaislähtöinen Vilhelmiina Prihti ja Anniina Parkkinen.

Hallitsevat Suomen mestarit Taru Lahti-Liukkonen ja Niina Ahtiainen joutuvat jättämään pelit väliin. Syynä on Ahtiaisen polvivaiva.

Vilhelmiina Prihtillä on Suomen mestaruus vuodelta 2021. Lisäksi hänellä on yksi hopea ja kaksi pronssia. Finaaliturnaus on Prihtille viides. Anniina Parkkisella on mestaruus vuodelta 2017 ja yhteensä seitsemän SM-mitalia.

Ottelut pelataan Tampereella Vuolteentorilla. Tapahtumaan on vapaa pääsy.

Miesten finaali alkaa lauantaina kello 18 ja naisten kello 19.15.

· ·

Lue myös

Anna uutisvinkki!

Jätä kommentti

TILAA UUTISET SÄHKÖPOSTIISI

Ilmainen uutiskirje lähetetään pääsääntöisesti joka päivä klo 8. Tilauksen tehtyäsi saat sähköpostiisi vahvistuslinkin. Jakelusta voit poistua milloin vain uutiskirjeestä löytyvällä linkillä.

Rekisteriseloste

Seuraava:

Edellinen: