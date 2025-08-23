Sastamalassa pelattu 14 miljoonaa on muhkein Pirkanmaan lottopoteista
Veikkauksen tilastoista ilmenee maakuntaa koskien yksi erikoisuus. "Tämä on varsin poikkeuksellista", kertoo tiedottaja Minna Sundholm.
Pirkanmaan lottovoitoista vuosien varrella kaikkein suurin on osunut Sastamalaan. Tieto käy ilmi Veikkauksen tilastoista.
Sastamalalainen mies nappasi Lotosta vuoden 2022 kesällä 14 miljoonaa euroa. Tuolloin hän kertoi tuoreeltaan, että voitosta oli haaveiltu, mutta sitä oli myös pelätty. Onnenpotkun mies huomasi pelitililtään heti arvonnan jälkeen.
Pirkanmaalla jokaiselle paikkakunnalle on tullut Loton historian aikana vähintään yksi päävoitto. "Tämä on varsin poikkeuksellista", kertoo Veikkauksen tiedottaja Minna Sundholm. Lähes kaikissa maakunnissa on kuntia ja kaupunkeja edelleen ilman päävoittoa.
Lotosta irronnut suurin potti tähän mennessä on 15,8 miljoonaa euroa.
