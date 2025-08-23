Tyrväänkylän ympäristössä tarkistetaan rakennuksia

Sastamalassa Tyrväänkylässä ja lähialueella selvitetään kiinteistöjen ja rakennustietojen ajantasaisuutta. Työtä tehdään syys- ja lokakuussa.

Tarkoituksena on kiinteistöihin liittyvien rekisterien ajantasaistaminen. Inventoinnissa tarkistetaan esimerkiksi rakennusten olemassaolo, sijainti, mitat ja muut havaittavat perustiedot. Tarvittaessa voidaan ottaa rajatusti valokuva ulkoa.

Työ ei vaadi kiinteistöjen omistajan yhteydenottoa eikä läsnäoloa. Rakennusten sisätiloihin ei ole tarvetta mennä.

Selvitystä tekee kaupunki yhteistyössä FCG Rakennettu Ympäristö Oy:n kanssa.

Inventointiryhmällä on kuvalliset henkilökortit.