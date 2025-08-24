Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Ella Junnila hyppäsi voittoon Ruotsi-ottelussa

Uutiset

Aapo Karvinen loikki neljänneksi.

Ella Junnila

Ella Junnila. Kuva: Jesse Väänänen

Kiikkalaislähtöinen Tampereen Pyrinnön Ella Junnila voitti naisten korkeushypyn Ruotsi-ottelussa. Hän ylitti 188.

"Tosi tyytyväinen olen hyppyjen kehittymiseen", sanoi Ella Junnila, jonka kunto on nousussa kohti Tokion MM-kisoja. "Erityisesti ponnistukseen tulo on parantunut ja sain hyvää tönäämistä. Hieman harmittaa, kun lataus katosi voiton varmistuttua", hän jatkoi.

Ella Junnilan paras tulos tuli heti ensimmäisellä hypyllä.

Miesten kolmiloikassa Vammalan seudun Voiman Aapo Karvinen oli neljäs. Hän ponnisti 15,58.

