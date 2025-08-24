Ella Junnila hyppäsi voittoon Ruotsi-ottelussa
Aapo Karvinen loikki neljänneksi.
Kiikkalaislähtöinen Tampereen Pyrinnön Ella Junnila voitti naisten korkeushypyn Ruotsi-ottelussa. Hän ylitti 188.
"Tosi tyytyväinen olen hyppyjen kehittymiseen", sanoi Ella Junnila, jonka kunto on nousussa kohti Tokion MM-kisoja. "Erityisesti ponnistukseen tulo on parantunut ja sain hyvää tönäämistä. Hieman harmittaa, kun lataus katosi voiton varmistuttua", hän jatkoi.
Ella Junnilan paras tulos tuli heti ensimmäisellä hypyllä.
Miesten kolmiloikassa Vammalan seudun Voiman Aapo Karvinen oli neljäs. Hän ponnisti 15,58.
