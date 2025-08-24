Mouhijärven ja Suodenniemen papiksi kymmenen hakijaa
Haastatteluun kutsuttiin puolet.
Sastamalan seurakunta sai kymmenen hakemusta seurakuntapastorin virkaan. Kysymyksessä on Mouhijärven ja Suodenniemen kappeliseurakuntien vastuupapin tehtävä.
Hakijoista viisi on papiksi vihittyjä ja viisi teologian maistereita. Haastatteluun heistä kutsuttiin viisi, jotka täyttävät riittävässä määrin hakuilmoituksessa kerrotut ehdot.
Tavoitteena on, että virkaan valitava voisi aloittaa lokakuun alussa. Tuolloin sovitaan joulun tapahtumat ja suunnitellaan ensi vuoden toimintaa.
Haastatteluryhmään kuluvat kirkkoherra Vesa Aurén, kirkkovaltuuston puheenjohtaja Salme Kuukka, kirkkoneuvoston varapuheenjohtaja Maritta Laiho, kirkkoneuvoston jäsen Jarkko Mäkipää sekä Mouhijärven ja Suodenniemen kappelien johtokuntien edustajat Satu Janhunen ja Harri Hakala.
Valinta on esillä kirkkoneuvostossa.
