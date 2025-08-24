Säkylän Pyhäjärvestä mitattiin 15,4 astetta, pintavedet jäähtyneet laajalti
Viileä ja tuulinen sää on vauhdittanut lämpötilojen laskua.
Pintavesien lämpötila on monin paikoin ajankohdan keskimääräisen alapuolella tai tuntumassa. Syynä on viileä ja tuulinen sää.
Säkylän Pyhäjärvestä mitattiin lauantaina aamulla 15,4 astetta. Lukema on 2,8 astetta vuosien 1996-2024 keskiarvoa alempi.
Eteläisessä ja keskisessä Suomessa pintavesien lämpötilat vaihtelevat yleisesti 15 ja 18 asteen välillä.
Virallisesti mittaus suoritetaan aamukahdeksalta kahdenkymmenen sentin syvyydestä.
