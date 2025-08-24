Sastamalassa ja Punkalaitumella pienituloiset ja vähävaraiset voivat saada sosiaalista luottoa
"Haluamme olla helposti lähestyttävä palvelu", kertoo palveluneuvoja Emma Vainionpää Pirkanmaan hyvinvointialueelta.
Pirkanmaan hyvinvointialueen sosiaalisen luoton avulla voidaan järjestellä pienituloisten ja vähävaraisten asiakkaiden velkoja. Edellytyksenä on säännöllinen tulonlähde.
"Haluamme olla helposti lähestyttävä palvelu", kertoo palveluneuvoja Emma Vainionpää. "Usein pelkkä keskustelu sosiaalisen luoton asiantuntijan kanssa voi jo selkeyttää omaa taloustilannetta", hän jatkaa.
Pirkanmaan hyvinvointialueelta sosiaalista luottoa voi saada esimerkiksi Sastamalassa ja Punkalaitumella velkojen järjestelyyn ja velkakierteen katkaisemiseen. Takaisinmaksusta tulee olla kyky suoriutua.
Sosiaalista luottoa voidaan myöntää enintään 10 000 euroa.
Kaikki ehdot löytyvät Pirkanmaan hyvinvointialueen kotisivuilta.
