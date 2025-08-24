Vaihdamme palvelinpalveluiden tarjoajaa. Tämä on uusi palvelin.

Vilhelmiina Prihtille beach volleyn Suomen mestaruus

Uutiset

Ennakkosuosikit lunastivat odotukset.

Vilhelmiina Prihti, Anniina Parkkinen

Vilhelmiina Prihti (oikealla) ja Anniina Parkkinen. Kuva: Tuuli Metsäkoivu

Sastamalalaislähtöinen Vilhelmiina Prihti ja Anniina Parkkinen ovat beach volleyn naisten Suomen mestareita. He lähtivät loppuotteluihin ennakkosuosikkeina.

Vilhelmiina Prihti ja Anniina Parkkinen voittivat finaalin 2-0 (21-15, 21-15). Peppiina Mäenpää ja Ester Hirvonen antoivat hyvän vastuksen.

Välierän Vilhelmiina Prihti ja Anniina Parkkinen veivät 2-0 (21-11, 21-14). Vastassa olivat Anni Viitala ja Sanni Määttä, jotka sijoittuivat pronssille.

Mestaruus on sekä Vilhelmiina Prihtille että Anniina Parkkiselle toinen. Prihtillä on myös yksi hopea ja kaksi pronssia, Parkkisella viisi hopeaa ja yksi pronssi.

Beach volleyn Suomen mestaruudet ratkottiin Tampereella.

