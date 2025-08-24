Vilhelmiina Prihtille beach volleyn Suomen mestaruus
Ennakkosuosikit lunastivat odotukset.
Sastamalalaislähtöinen Vilhelmiina Prihti ja Anniina Parkkinen ovat beach volleyn naisten Suomen mestareita. He lähtivät loppuotteluihin ennakkosuosikkeina.
Vilhelmiina Prihti ja Anniina Parkkinen voittivat finaalin 2-0 (21-15, 21-15). Peppiina Mäenpää ja Ester Hirvonen antoivat hyvän vastuksen.
Välierän Vilhelmiina Prihti ja Anniina Parkkinen veivät 2-0 (21-11, 21-14). Vastassa olivat Anni Viitala ja Sanni Määttä, jotka sijoittuivat pronssille.
Mestaruus on sekä Vilhelmiina Prihtille että Anniina Parkkiselle toinen. Prihtillä on myös yksi hopea ja kaksi pronssia, Parkkisella viisi hopeaa ja yksi pronssi.
Beach volleyn Suomen mestaruudet ratkottiin Tampereella.
