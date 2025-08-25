Kylätaloagentti jalkautuu Sastamalassa ja Punkalaitumella, maaseudun iskunkestävyyttä vahvistetaan

Pirkanmaan kylissä panostetaan varautumisen, turvallisuuden ja yhteisöllisyyden vahvistamiseen. Kylätalot ja eri yhteisöt halutaan nähdä osana kokonaisturvallisuutta yhdessä julkisen sektorin kanssa.

Maaseudun kehittämisen asiantuntijajärjestö Pirkan Kylien hanke tuo uudenlaista resilienssiä ja varautumista maaseudulle. Se auttaa kehittämään kylistä ja kylätaloista monipuolisia ja yhteisöllisiä keskuksia.

"Suomessa on viime vuosina koettu monivuotinen pandemia, energiakriisejä, pitkiä sähkökatkoja ynnä muuta, eikä tulevaisuuden uhkakuvia voi sivuuttaa", muistuttaa hankkeen sastamalalainen projektipäällikkö Jani Hanhijärvi. "Yhteiskunta tarvitsee yhä enemmän iskunkestävyyttä ja moni ratkaisu löytyykin maaseudulta ja kylätaloista", hän painottaa.

Pirkanmaalla maaseudulla on yli kaksisataa yhteisöllistä tilaa, kuten kylätaloja, seurantaloja ja urheilutaloja. Tavoitteena on, että jatkossa nämä palvelevat entistä paremmin niin arjessa kuin erilaisissa kriisitilanteissakin.

Kylätaloilla on mahdollista tarvittaessa järjestää vedenjakelua tai hätämajoitusta. Ne voivat palvella jopa viranomaisten tukikohtina.

Kylien varautuminen tarkoittaa sekä "pehmeää" että "kovaa" turvallisuutta. Pehmeän turvallisuuden perustan muodostavat yhteisön voimavarat, kuten naapuriapu, yksinäisten huomioiminen ja henkinen kriisinkestävyys. Samalla tarvitaan myös konkreettisia ja kovempia resursseja, kuten lämpimiä kokoontumis- ja hätämajoitustiloja, puhdasta vettä, varavirtalähteitä sekä ensiapuvälineitä.

Pirkan Kylien rekrytoimat neljä kylätaloagenttia jalkautuvat syksyllä eri puolille Pirkanmaata. Heidän tehtävänään on tukea kyläyhteisöjä varautumisessa ja turvallisuustoimissa.

"En tule virkamieslakki päässäni sanelemaan, miten kylissä pitää asioita kehittää, vaan tulen kulkemaan rinnalla – neuvomaan, auttamaan ja kannustamaan", sanoo kylätaloagentti Heidi Rannikko. Hän toimii Pirkanmaan lounaisosissa, eli Sastamalassa, Punkalaitumella, Nokialla ja Hämeenkyrössä. "Kukin kylä päättää itsenäisesti ne toimet, joihin ryhdytään. Minä sitten tasoitan valittua polkua parhaani mukaan", Rannikko toteaa.

Jokaisessa kylässä lähtökohtana on kylän ajantasainen tilanne. Toimetkin voivat olla hyvin erilaisia eri kylissä.

"Toisaalla voidaan suunnitella toimia yhteisöllisyyden herättämiseen, kun taas toisaalla saatetaan tavoitella kylätalon remontoimista talvilämpöiseksi", listaa Heidi Rannikko.

Kylätaloagenttien johdolla järjestetään syksyn aikana noin viisikymmentä aktivointitilaisuutta eri puolilla Pirkanmaata.